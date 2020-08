LLSV ep. 6 - Piccoli tifosi crescono, Gioele: "La passione per la Lazio mi ha portato ad Auronzo" - FT

LLSV - La lazialità è una fede che si tramanda quando si è piccoli. Non importa se non si è ancora in grado di dire "mamma", l'importante è esibire una sciarpa biancoceleste al collo. Ecco allora che scuole, parchi e vie si riempiono di bambini che mostrano con orgoglio la maglia con l'aquila sul petto. E questi piccoli tifosi, proprio come i loro genitori, sono disposti a seguire la Lazio praticamente ovunque. La storia di Gioele e del papà Massimiliano ne è la testimonianza. Nella loro permanenza ad Auronzo di Cadore, sono stati praticamente sempre a un passo dai calciatori. Hanno corso insieme a loro lungo il Lago di Santa Caterina per poi accompagnarli a recuperare dalla fatica nelle acque gelide. Gioele ha voluto immortalare ogni istante: col cellulare in mano si è avvicinato a Immobile, Milinkovic, Radu e, tenendo una certa distanza, si è scattato innumerevoli selfie, da custodire gelosamente nel proprio telefono, pronto per condividere quell'emozione con gli amici rimasti a Roma. Dopo una settimana di vacanza trascorsa in Val Pusteria, papà e figlio, non soddisfatti, hanno "allungato" fino ad Auronzo di Cadore: "La passione per la Lazio ci ha portati in questa splendida location". Poi un pensiero alla prossima stagione, che la squadra di Inzaghi sta preparando sotto le Tre Cime di Lavaredo: "La speranza è di poter fare un campionato come quello precedente". Infine, il consueto "Forza Lazio" a concludere qualsiasi messaggio. Gioele e il papà Massimiliano, perché di Lazio ci si ammala inguaribilmente. E, il più delle volte, la magia accade quando si è ancora bambini.

