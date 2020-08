Lazio, 21 anni fa il primo gol di mister Inzaghi in biancoceleste

Mister Simone Inzaghi è una bandiera della Lazio. Da ben 21 anni difende i colori biancocelesti, prima come calciatore, poi come allenatore, avendo fatto tutta la trafila dalle giovanili fino ai tre trofei e il ritorno in Champions League alla guida della prima squadra. La storia ebbe inizio il 27 agosto 1999 a Montecarlo, quando la Lazio conquistò la Supercoppa Europea contro il Manchester United. Non fu una serata felice per Inzaghi, che abbandonò il campo dopo 23 minuti in seguito alla frattura del setto nasale in uno scontro con Stam (allora difensore dei Red Devils). Tre giorni dopo arrivò il riscatto personale: sono datati 30 agosto 1999 la prima presenza in campionato e il primo gol, su rigore contro il Cagliari. Iniziò una stagione fantastica, culminata con lo Scudetto del 2000, mentre per quanto riguarda Inzaghi una storia lunghissima. Ironia della sorte, anche l'ultima emozionante parentesi della qualificazione in Champions League si è materializzata contro il Cagliari all'Olimpico lo scorso 23 luglio. Simone Inzaghi, una vita per la Lazio.

