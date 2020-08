Calciomercato Lazio, si può sbloccare la trattativa per Muriqi: i dettagli

Siamo arrivati ad un punto di svolta per il mercato della Lazio: dopo Fares, anche la trattativa per Vedat Muriqi può concludersi a breve. I biancocelesti, secondo la rassegna stampa di Radiosei, avrebbero mandato in Turchia un emissario per risolvere la questione: nuova offerta, €18mln più bonus, per colmare il divario con la richiesta del Fenerbahce e riuscire a concludere la trattativa.

INSERIMENTO VIOLA - I turchi, dato il momento di impasse, avevano proposto l'attaccante alla Fiorentina, ma Barone (DG viola, ndr) si è visto costretto a declinare l'offerta dopo la chiamata di Lotito. La Lazio ha fatto il suo alzando l'offerta, ora sta ai turchi accettare e concludere.

Calciomercato Lazio, Fares al bivio: oggi si decide

Lazio, Toni punta su Immobile in Nazionale: "Sarà il cannoniere dell'Italia"

TORNA ALLA HOMEPAGE