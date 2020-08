Lazio, Toni punta su Immobile in Nazionale: "Sarà il cannoniere dell'Italia"

LAZIO, TONI SU IMMOBILE - C'è una difficoltà evidente tra giocare e fare bene nella squadra di club e replicare performance di alto livello anche in Nazionale, è uno step non facile da superare. Immobile vuole riuscirci, fino ad oggi ha brillato con la Lazio e fatto meno con l'Italia. Ma secondo Luca Toni, goleador in Serie A e in azzurro, Ciro ci riuscirà presto: "Nella Lazio è il naturale terminale di gioco, Milinkovic e Luis Alberto sono campioni che amano più l’assist del gol. Non ha un secondo attaccante al fianco, in Nazionale non può essere lo stesso, ma vale per tutti" riporta la rassegna di Radiosei. "Deve restare sereno, alla Lazio è leader e l’ambiente lo sostiene. In azzurro ogni partita devi dimostrare il tuo valore: ci riuscirà, diventerà il cannoniere dell’Italia" ha concluso.

Calciomercato Lazio, Immobile a vita: rinnovo ok, 20 milioni in cinque anni

Lazio, Immobile: "In Champions League non saremo una comparsa. C'è entusiasmo, confermiamoci!"

Torna alla home page