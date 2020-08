Calciomercato Lazio, Fares al bivio: oggi si decide

Prendere il treno per Milano o Roma? Oggi Fares saprà qual è il suo destino. Apparentemente la tratta verso la capitale della moda può sembrare più corta e facile da affrontare: soldi sicuri alla società, squadra blasonata e buono stipendio, tutti felici insomma. Scendere a Termini invece non sembrerebbe essere la scelta migliore: progetto in divenire e poche certezze. Eppure è proprio lì che l'esterno algerino vuole scendere. Alla Lazio sarebbe un protagonista indiscusso e giocherebbe titolare in Champions.

I DETTAGLI DELL'AFFARE - La trattativa si è bloccata perché il presidente spallino Mattioli non accetta contropartite tecniche all'interno della trattativa, mentre Lotito vorrebbe inserire un giocatore (Lombardi) per abbassare il prezzo dell'operazione, come si recepisce dalla rassegna stampa di Radiosei. Tutto si decide oggi, con le parti pronte a chiudere se si troverà l'intesa. Anche Raiola, agente del giocatore, spinge per andare a Roma. Per mettere il calciatore sul treno verso la Capitale, il biglietto costa €10mln. Lotito è pronto ad investire? Lo scopriremo nelle prossime ore.

