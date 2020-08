Calciomercato Lazio, le mosse di Tare per rinforzare la difesa: i nomi

CALCIOMERCATO LAZIO, DIFESA - E' evidente che alla Lazio, per poter competere in tutte le competizioni, solo tre titolari in difesa non possono bastare. Considerando anche il fatto che Bastos sia in uscita, è necessario un intervento sul mercato per poter rinforzare il reparto.

PROSSIMI INTERVENTI - Secondo quanto si evince dalla rassegna stampa di Radiosei, pare che Tare stia facendo davvero di tutto per accaparrarsi le prestazioni sportive di Kim Min Jae: si tratta con i mediatori ma la questione non è semplice. Un altro nome che potrebbe fare al caso dei biancocelesti, ed uscito casualmente durante un colloquio con gli agenti di Maksimovic, è quello dell'ex Fiorentina Nastasic, attualmente allo Schalke 04. Il giocatore tornerebbe velocemente in Italia e il prezzo del cartellino è di circa 16 milioni.

