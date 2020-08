LLSV ep. 7 - Matteo e i suoi figli: "Ritiro di Auronzo, non possiamo farne più a meno!" - FT

LLSV - Il ritiro di Auronzo di Cadore è una "parentesi biancoceleste", capace di far accantonare ai tifosi le preoccupazioni quotidiane. Una manciata di giorni in cui ci si rigenera. Paesaggi mozzafiato e la propria squadra del cuore a un passo, rinunciare a questa vacanza tutta laziale diventa, anno dopo anno, sempre più complicato. Lo testimonia la storia di Matteo, per la settima stagione consecutiva tra le Tre Cime di Lavaredo. Quest'estate, nonostante lo slittamento di un mese del consueto periodo in cui la Lazio approda ad Auronzo, non ha saltato l'appuntamento, portando con sè i due figli, di quattro e due anni. Anzi, quest'anno la voglia di rivivere quest'esperienza era ancora maggiore, dal momento che dal mese di marzo non è stato più possibile accedere all'Olimpico e tifare dalle gradinate per i propri beniamini. I problemi di tutti i giorni, il Covid-19 e tutte le difficoltà legate alla pandemia, ma la partecipazione al ritiro non viene messa in dubbio: "Ormai non possiamo fare a meno di questa splendida settimana in compagnia dei laziali". Ad Auronzo si prepara la stagione, in attesa di qualche nuovo innesto. E la mente del popolo biancoceleste, seduta sulla tribuna dello 'Zandegiacomo' per seguire le prime prove tattiche della squadra, è tutta sul calciomercato: "Speriamo in qualche colpo degni della Lazio". Che poi, a dir la verità, potranno essere acquistati cinque o solamente un nuovo giocatore. Calciatori esperti o scommesse, i laziali saranno sempre lì. Allo stadio o in ritiro, Matteo e i suoi due figli non hanno alcun dubbio.

Ricordatevi che "La Lazio Siete Voi speciale ritiro" è la serie che ogni giorno racconterà una storia che vede voi sostenitori delle aquile assoluti protagonisti. Per finire sul nostro sito basta raccontare la vostra esperienza ad Auronzo in un messaggio alla nostra pagina Instagram. Le migliori saranno pubblicate sul nostro sito e sui nostri social. In alternativa basterà fermare i nostri inviati allo Zandegiacomo. Il ritiro è pronto a partire e, covid permettendo, i protagonisti sarete ancora voi.

