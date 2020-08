Lazio, la gioia di Armini: "Contento di tornare in Nazionale dopo molto tempo" - FT

Bella soddisfazione per il capitano della Primavera della Lazio Nicolò Armini. Il difensore, in ritiro ad Auronzo di Cadore con la prima squadra, è infatti stato convocato dal ct Alberto Bollini per lo stage la Nazionale Under 20 svolgerà a settembre. Il calciatore biancoceleste ha espresso tutta la sua gioia con un post sui social: "Contento di tornare in Nazionale dopo tanti mesi".

