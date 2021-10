Locatelli risponde a Courtois: "Italia - Belgio inutile? Giochiamo per il ranking"

L'Italia ha perso la semifinale di Nations League contro la Spagna e ora si prepara alla gara per il 3°/4° posto in cui affronterà il Belgio domenica alle ore 15:00. Se per il portiere dei Diavoli Rossi Courtois la gara è praticamente inutile, Manuel Locatelli ha presentato la sfida con tutt'altro spirito parlando anche della sconfitta subita contro la Roja.

NATIONS LEAGUE - "E' stato un dispiacere perdere, è una competizione che avremmo voluto vincere ma ormai è andata. Ora dobbiamo vincere, anche per il Ranking. Le parole di Courtois? Ognuno può dire quello che vuole. Giochiamo in casa, giochiamo a Torino e vogliamo vincerla, giochiamo anche per il Ranking".

SULLA SPAGNA - "Loro giocano così da tanto tempo. Noi l'abbiamo studiata bene ma sono stati determinanti gli episodi, siamo stati bravi nel secondo tempo anche a far gol, abbiamo dato una prova di cuore e carattere importante. Dispiace per la sconfitta, è un dispiacere per tutti. Prima o poi doveva succedere, può essere che torniamo a vincere già da domenica ma noi dobbiamo restare tranquilli e arrivare carichi al Mondiale".