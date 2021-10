Belgio, Courtois critico: “Inutile giocare con l’Italia, non interessa a nessuno”

In finale di Nations League ci andranno Francia e Spagna. Nulla da fare per Italia e Belgio che perdono le loro rispettive semifinali e si troveranno di fronte nella finalina per il terzo e quarto posto in programma il 10 ottobre ore 15. Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid e della nazionale dei Diavoli Rossi, non si è detto per niente soddisfatto di questa partita contro gli Azzurri. Ecco il suo pensiero riportato da nieuwsblad.be: "Il match con l'Italia? La giocheremo per niente. Arrivare terzi o quarti nella Nations League non interessa a nessuno. Sarà una partita inutile. Non so nemmeno perché giocheremo, è come una partita di allenamento".