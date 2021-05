Lotito e Boldi insieme, l'attore scherza: "Presidente della Salernitana? Perché no..." - FT

"Un incontro inaspettato". Così Massimo Boldi su Instagram nella foto postata oggi che lo ritrae insieme a Claudio Lotito, incontrato per caso a Roma. Il patron della Lazio sta cercando acquirenti per vendere la Salernitana appena promossa in Serie A e un utente lancia la suggestione nei commenti: "Massimo Boldi presidente della Salernitana". Immediata la risposta dell'attore che ha scherzato su questa eventualità con un "Perché no...?".