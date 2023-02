Lutto nel mondo dello sci: è morta Elena Franchini

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Non ce l'ha fatta l'ex sciatrice Elena Franchini che, dopo una lunga battaglia contro il tumore iniziata nel 2017, si è spenta questo pomeriggio. Argento mondiale in discesa nel 2005 e due volte Campione del Mondo la Franchini ha scritto una pagina importantissima e indelebile dello sci italiano. Commovente la dedica in suo onore di Sofia Goggia che, dopo l'ultima vittoria nella discesa libera a Cortina, aveva detto: "Innanzitutto, voglio dedicare questa vittoria a Elena Fanchini: so che è in un momento difficile della sua vita, questo successo è per lei".