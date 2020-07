Lutto nel mondo dello spettacolo: si è spento Ennio Morricone

Si è spento, all’età di 91 anni, Ennio Morricone, storico compositore e musicista italiano. È morto nella notte in una clinica di Roma, per le conseguenze di una caduta che gli aveva tra l’altro causato la rottura del femore. Il mondo dello spettacolo è in lutto: ci ha lasciati non solo un grande premio Oscar, ma anche l’autore delle colonne sonore del cinema italiano e mondiale.