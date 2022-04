Maiorca, Muriqi: “Sono doppiamente contento. Dovevo combattere per…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giornata da incorniciare quella di oggi per Vedat Muriqi. L’ex biancoceleste si è reso protagonista della sfida contro l’Atletico Madrid, grazie al rigore trasformato ha portato in vantaggio e alla vittoria il Maiorca. È entusiasta di quanto fatto oggi e in generale del suo percorso al club spagnolo, lo ha ribadito anche in un’intervista rilasciata al termine della sfida ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole: “Non importa chi ha segnato il gol, ma dopo sette partite perse vincere è stata una bella sensazione. Ed è incredibile come i fan ci abbiano supportato fino all'ultimo minuto. Con loro abbiamo avuto più energia, spero che in futuro continui così. Sono doppiamente contento, per il gol e per i tre punti. Oggi festeggeremo e tra due giorni penseremo già alla partita contro l'Elche. Questo non basta, lo sanno tutti, ma ci aiuterà ad essere più sereni rispetto alle ultime settimane. Ci restano sette finali e due o tre vittorie in più ci farebbero molto bene”

ATLETICO MADRID – “L’Atlético de Madrid è molto duro fisicamente e il mio compito era combattere con loro ed essere più duro di loro per aiutare i miei compagni di squadra. Sono doppiamente felice perché il mio primo lavoro non è segnare, è aiutare la squadra”

