Manchester United, Andreas Pereira come Scholes: gol capolavoro in amichevole - VIDEO

Un gol da urlo quello messo a segno da Andreas Pereira con la maglia del Manchester United in questo pre stagione. A Old Trafford, i Red Devils ospitano il Brentford, squadra di massima serie inglese, per un test amichevole prima dell'inizio della Premier League. La gara termina 2-2 con la firma del fantasista rientrato dal prestito alla Lazio. Al minuto 50, sul risultato di 1-1, il brasiliano raccoglie la respinta del portiere e lascia partire da fuori area un missile incredibile che si stampa sulla traversa e poi si deposita in rete. Un gol alla Paul Scholes per l'attuale numero 15 di Solskjær. Mentre il suo futuro è tutto ancora da stabilire, Andreas Pereira delizia i tifosi dello United con uno dei gol che rimarrà uno dei più belli della stagione.