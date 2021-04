Mancini come Lippi, anzi meglio: i numeri della sua Italia

L'Italia, pur non brillando, batte la Lituania e si porta a prima 9 punti nel girone di qualificazione a Qatar 2022. Come riporta Opta, con l'ultimo successo Roberto Mancini eguaglia Marcello Lippi come gare ufficiali positive consecutive: in totale sono 25, ma la striscia attuale è migliore di quella realizzata tra il 2004 e il 2006 (20 vittorie e 5 pareggi contro 15 vittorie e 10 pareggi). Il record di risultati utili consecutivi appartiene a Vittorio Pozzo tra il 1935 e il 1939 con 30 gare (24 vittorie e 6 pareggi). Mancini però non si è fermato a questo traguardo, ma è il primatista per percentuale di vittorie nella storia azzurra. La sua (70 per cento) è migliore di quella di Pozzo (66 per cento) e Sacchi (64 per cento). Record anche per quanto riguarda i punti (70 in 30 gare): messi alle spalle Vicini, Sacchi e Pozzo (66), e Lippi (62).