Mancini, parla la mamma: "Per chi tifo? Bologna e Sampdoria. Lazio? Sì, ma..."

Ai microfoni di Un giorno da Pecora su Radio 1 è intervenuta Marianna Puolo, mamma di Roberto Mancini. La donna ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo tifo per il Bologna e per la Sampdoria, non dimenticando una battuta sulla sconfitta di ieri dell'Italia. Di seguito le sue parole: "Prima di tutto tifo per il Bologna e poi per la Sampdoria, dopo per le squadre dove ha giocato mio figlio. La Lazio? Si ma non più di tanto. Sconfitta? Non fa niente dopo 37 partite ci sta una sconfitta, dopo l’espulsione, che forse non c’era nemmeno tanto".

