Calciomercato Lazio, in Spagna sono sicuri: il Betis in pole-position per Luiz Felipe

Non è ancora arrivato il rinnovo del contratto che lega Luiz Felipe alla Lazio. Avvicinandosi alla scadenza, si fanno sempre più insistenti le voci che vogliono il difensore brasiliano destinato a lasciare Roma dopo cinque stagioni. Il Real Betis, almeno secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, sembra essere il club in vantaggio. E questo nonostante il calibro delle "concorrenti": Atletico Madrid e Siviglia. Il matrimonio in biancoceleste, se non dovesse arrivare il prolungamento, terminerebbe nel 2022.

IL BETIS NON MOLLA - Il Betis pare aver già provato, la scorsa estate, a convincere la Lazio a cedere Luiz Felipe. Tuttavia, l'offerta fatta recapitare dalle parti di Formello è stata puntualmente rispedita al mittente. Il valore del giocatore, scrivono in Spagna, è di circa 18 milioni di euro. Titolare dello scacchiere targato Sarri, ha fino a questo momento giocato sei delle sette gare di Serie A (la seconda giornata se l'è persa a causa di un problema fisico). Il Betis lo tiene nel mirino, anche e soprattutto per l'occasione di portarselo via senza spendere nulla. Claudio Bravo, Rui Silva, Juan Miranda, Victor Ruiz e Sergio Canales la lista dei più recenti affari di questo tipo di cui gli spagnoli si sono resi protagonisti recentemente.

