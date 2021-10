Covid, CdM su riaperture: "Stadi al 75%, palazzetti al 50%"

Si fanno passi in avanti in Italia. Il Covid per mesi ha impedito alla popolazione di riempire teatri, cinema, stadi, discoteche e tutti quei luoghi di aggregazione in cui si corresse il rischio di propagare il virus. Con la diffusione dei vaccini e l'obbligo del Green Pass è stato possibile riaprire, seppur gradualmente, questi luoghi. Le risposte arrivate dopo i primi test sono state buone e per questo è arrivato il momento di fare uno step in più: ampliare le capienze. In serata il Consiglio dei Ministri si è riunito a Palazzo Chigi per deliberare un nuovo decreto anche in base ai suggerimenti del Comitato tecnico-scientifico. In attesa della conclusione del meeting, sono trapelate le decisioni scritte nella bozza del decreto che entrerà in vigore dall'11 ottobre.

STADI E PALAZZETTI - E' stato deciso di ampliare la capienza degli stadi all'aperto al 75% e dei palazzetti al 60%. Fra un paio di settimane ci sarà un nuovo incontro per decidere un ulteriore ampliamento: si potrebbe arrivare al 100% entro fine ottobre.

