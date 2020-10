Maradona, Orsi gli fa gli auguri su Twitter: "Fiero di aver subito gol da te"

Oggi Diego Armando Maradona compie 60 anni. Nell'immaginario collettivo è, insieme a Pelè, il giocatore più forte di tutti i tempi, grazie anche alle prodezze viste in Italia durante la sua permanenza a Napoli. Tornando indietro nel tempo, il suo esordio in maglia azzurra fu contro la Lazio e in quella partita il numero 10 si scatenò segnando tre gol uno più bello dell'altro. A difendere i pali biancocelesti, in quella occasione, ci fu Ferando Orsi, che oggi su Twitter gli ha fatto gli auguri ricordando proprio quei momenti: "Mi ha fatto gol di punta su pallonetto da 30 metri su calcio d' angolo, ma sono stati gli unici gol dei quali vado ancora fiero. Auguri".

Mi ha fatto gol di punta su pallonetto da 30 metri su calcio d' angolo, ma sono stati gli unici gol dei quali vado ancora fiero. Auguri #Maradona60 . — Fernando Orsi (@orsifernando) October 30, 2020