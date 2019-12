Marcolin: "Se Luis Alberto è in palla, la Lazio gira. Immobile? Miglior attaccante in Italia"

Questa Lazio continua a stupire: con un terzo posto in solitaria, sognare è lecito. Ai microfoni di Radio Incontro Olympia ha parlato l'ex biancoceleste Marcolin: "Contro l’Udinese è stata una partita a senso unico. Molti hanno criticato Milinkovic, ma contro i friulani ha fatto un assist difficilissimo. Inzaghi dovrà curare la fase difensiva, mentre quella offensiva è straordinaria. I calciatori giocano a memoria. Se Luis Alberto è in palla, la Lazio gira a meraviglia. Immobile è il miglior attaccante in Italia per i movimenti senza palla. È diventato sempre più leader, già contro l’Atalanta ha preso per mano la squadra perché non accettava la sconfitta. Da lì è ripartito il campionato della Lazio».