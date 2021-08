MARIENFELD GIORNO 3 - Lazio, la probabile formazione contro il Meppen

Prima e unica amichevole della Lazio a Marienfeld. Alle 18.30 è in programma il test con il Meppen, squadra che milita nella Liga 3 tedesca. Sarri potrà quindi vedere all'opera i tre calciatori che si sono aggregati in ritardo al ritiro biancoceleste. Ci sarà spazio per Acerbi, Immobile e Correa. Anche Felipe Ancerson sarà della gara: il brasiliano ha risolto i problemi fisici e ha disputato le ultime due sedute di allenamento con il gruppo.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Correa. A disp.: Reina, Adamonis, Lazzari, Patric, Radu, Vavro, Kamenovic, Akpa Akpro, André Anderson, Cataldi, Escalante, Jony, Raul Moro, Romero, Caicedo, Muriqi. All.: Sarri.