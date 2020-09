Marocchi: "È tornata la Lazio. Manca un difensore, ma la rosa è stata allargata"

Prima giornata di campionato con vittoria e finale di calciomercato con un paio di acquisti nel mirino. Questo è lo stato delle cose in casa Lazio, che Giancarlo Marocchi ha così commentato a Sky Sport: "La Lazio è tornata quella del pre-lockdown. Poi purtroppo l'avevamo smarrita per un evidente errore di preparazione allo sprint finale, sono contento di averla rivista così. Ci sono cinque o sei giocatori di livello altissimo e quindi la Lazio, ben messa in campo da Simone Inzaghi, ma quella è una certezza, ecco che diventa una bella squadra. Il Cagliari non ha giocato male, è sembrato meno per colpa della Lazio".

CALCIOMERCATO - "Tare si è dimenticato di comprare un difensore forte per essere lì a lottare per lo Scudetto. Però mica si può sempre fare tutto, non credo che abbia un budget illimitato, la rosa è stata allargata bene".

CALCIOMERCATO LAZIO, IL PUNTO SU ANDREAS PEREIRA

CALCIOMERCATO LAZIO, VAVRO VERSO L'USCITA

