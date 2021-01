Marocchi: "La Lazio lotta per i vertici. Immobile? Ma che volete di più..."

Nel post partita di Lazio-Sassuolo Marocchi ha commentato così la vittoria della squadra di Inzaghi: "La Lazio la mettiamo tra quelle in alto che lottano per i primi posti perché ha giocatori fortissimi come Immobile e Milinkovic. Arriveranno le coppe con stimoli in più e vedremo chi ne trarrà più benefici. Immobile? È un leader, non sbuffa mai con i compagni, è un gran lavoratore di qualità. Cosa vuoi di più? E poi te la mette sempre dentro".