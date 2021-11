Marsiglia-Lazio, la trasferta vietata. Palozzi: "Serve presa di posizione del governo"

In una nota, il consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale Organizzazione di Cambiamo con Toti, Adriano Palozzi, ha commentato il divieto di trasferta notificato ai tifosi biancocelesti in occasione della gara di Europa League di Marsiglia contro la formazione locale. Queste le sue parole: “Reputiamo assolutamente illogiche e fuori luogo le motivazioni dell’ordinanza del Ministero dell'Interno francese che vieta la trasferta in terra transalpina a tutti i tifosi della Lazio o a chiunque si presenti come tale i prossimi 3 e 4 novembre, in occasione della sfida di Europa League tra i biancocelesti e l’Olimpique Marsiglia. Si tratta di un provvedimento che porta con se ragioni di carattere discriminatorio e, in tal senso, sollecitiamo la diplomazia e il premier Draghi ad intervenire immediatamente contro la decisione del ministero francese. Serve una presa di posizione chiara e netta da parte del governo italiano”.

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME