Marsiglia - Lazio, probabili formazioni: Cataldi cerca conferme, dubbio Immobile

Torna l'Europa League e la Lazio sarà impegnata in un test molto importante ai fini del passaggio del turno. I biancocelesti voleranno in Francia dove affronteranno l'Olympique Marsiglia, distante solo un punto dagli uomini di Sarri nella classifica del girone E. Da monitorare le condizioni di Immobile che ha saltato il primo allenamento settimanale di avvicinamento al match, ma i motivi dovrebbero essere solo precauzionali. Lazzari e Marusic sono i favoriti per occupare le fasce difensive, mentre a centrocampo apertissimo il ballottaggio tra Cataldi e Leiva in regia con Basic che spera in una maglia a discapito di uno tra Milinkovic e Luis Alberto. Davanti, se ci sarà Immobile, solito tridente costretto agli straordinari. Di seguito le probabili scelte dei due allenatori.

Europa League 2021-22 | 4ª giornata

Giovedì 4 novembre 2021 ore 21:00

Stadio Vélodrome - Marsiglia

ARBITRO: José María Sánchez Martinez (ESP)



ASSISTENTI: Raúl Cabañero (ESP) – Iñigo (ESP)



IV UOMO: Cesar Soto Grado (ESP)



VAR: Juan Martínez Munuera (ESP)



AVAR: Ricardo de Burgos (ESP)

PROBABILI FORMAZIONI

MARSIGLIA (4-2-3-1): Pau Lopez; Rongier, Saliba, Caleta-Car, Luan Peres; Guendouzi, Kamara; Under, Payet, Lirola; Milik. All. Sampaoli

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri