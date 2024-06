Materazzi spiega il mercato: "Sarà ricco. Ecco cosa dovrà fare la Lazio"

TUTTOmercatoWEB.com

Matteo Materazzi, figlio di Beppe e fratello di Marco, ma soprattutto uno degli agenti più importanti in circolazione, è intervenuto ai microfoni di Notizie.com. In particolare si è soffermato sul mercato estivo che avrà ufficialmente inizio l'1 luglio e sulle mosse che dovranno fare alcune squadre italiane, tra cui anche la Lazio. Ecco le sue parole in merito: “Mercato povero e a prezzi ribassati? Mah io non sono d’accordo, almeno non ho questa visione ma tutt’altra e la mia è più di una semplice speranza, anche perché ci sono squadre come Atalanta, Fiorentina, la stessa Lazio o la Roma per non parlare delle altre che devono ampliare la loro rosa per fare bene le coppe non solo in campionato, quindi per me sarà un mercato ricco, nel senso che ci saranno giocatori che verranno e formazioni che cambieranno di parecchio…“.