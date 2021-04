Matrimonio a prima vista...e poi | Le tre coppie dopo mesi: solo una ha resistito (Spoiler)

Clara e Fabio, Martina e Francesco, Santa e Salvo. Tre coppie, un unico destino? Non è proprio così. Matrimonio a prima vista ha terminato mercoledì sera la sua "avventura". La sua sesta stagione ha chiuso il sipario sulle frequenze di Real Time dopo che, su Discovery Plus, tutto era già terminato. Tuttavia manca la puntata delle puntate, quella che, intitolata "Matrimonio a prima vista...e poi", svela come, a distanza di mesi, le coppie siano ancora più o meno in buoni rapporti, unite oppure un lontano ricordo. Attenzione quindi, quello che andremo a scrivere ora è uno spoiler totale della puntata di mercoledì prossimo, ore 21.00 su Real Time. Quella finale.

CLARA E FABIO (Lasciati)

È un po' il "comune denominatore" di tutte le edizioni. Una coppia apparentemente perfetta che poi, nella routine della vita reale, finisce per sfaldarsi. È il caso in questa sesta edizione di Matrimonio a Prima Vista di Clara e Fabio. Sembravano affiatati, lui addirittura emozionato nella scelta di andare avanti, e invece sono naufragati. Il perché è spiegato nella sua totalità da Clara, che ha definito la loro avventura (anche fisica?!) nella trasmissione un compromesso continuo per lei, con tante, troppe cose, che ha accettato per andare avanti, ma che non le stavano bene. Quasi un'ammissione di essere in realtà un'altra persone, fra lo sgomento dei tre esperti e di Fabio stesso.

SALVO E SANTA (Lasciati)

Una "non-coppia" dopo 3 giorni, che ha terminato in maniera anche burrascosa il proprio rapporto con la "fuga" di lei nella puntata precedente. Anche l'ultimo confronto sarà sulla stessa linea d'onda, con accuse reciproche e la sensazione, semplicemente, di non essere minimamente evoluti nel loro profondo, come persone singole. Quindi di non averci mai realmente provato.

MARTINA E FRANCESCO (Uniti)

La coppia che non solo ha confermato il proprio amore, ma si è concessa una seconda luna di miele, a settembre 2021 si sposerà di nuovo e ha in progetto un figlio. Era evidente come fossero la coppia che, litigando anche spesso e volentieri, comunicava di più. Ed infatti sono evoluti insieme. Lui più paziente e sorridente, lei meno negativa e volta ad aprirsi sulle sue paure. I due romani, che convivono attualmente all'EUR, hanno formato la coppia migliore della sesta edizione e felici guardano al futuro.