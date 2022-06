Mattioli consiglia la Juve: “Prendi Milinkovic, altro che Zaniolo e e Di Maria”

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, il noto giornalista Mario Mattioli ha fatto il punto sul mercato della Juventus consigliando anche il nome di Milinkovic per il centrocampo bianconero. Queste le sue parole sul Sergente, operazione molto complicata per il club di Agnelli, e non solo: "Di Maria? Non mi convince. Tanto di cappello al giocatore, che nel corso degli anni non ha mai avuto una stagione lineare. L'età? Vuole un anno solamente per fare il Mondiale e poi tornare in Argentina. Chi prendere? Non è il mio ruolo scegliere. Zaniolo non lo prenderei, Milinkovic-Savic sì".