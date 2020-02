Mauri: "Il Bologna non molla mai, ma la Lazio è superiore"

Lazio - Bologna è alle porte, altra sfida sul percorso dei biancocelesti. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Mauri: "Credo che sarà una partita da affrontare nel migliore dei modi, il Bologna sta bene e non molla mai. Ovviamente la Lazio è superiore, se giocherà come sappiamo non ci saranno problemi. Più si va avanti e più ogni piccolo passo falso può pesare. La partita della svolta è stata quella con l'Atalanta e poi a Firenze. Dopo il primo tempo con la Dea già si parlava di una stagione fallimentare. Negli spogliatoi i giocatori si sono ricompattati, è uscito l'orgoglio dei singoli. Poi a Firenze sei andato a vincere negli ultimi minuti. Ora i tifosi vivono un sogno, devi cercare di portarlo a casa".