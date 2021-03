Mazza: “Con la Juventus gara decisiva, la Lazio può vincere”

Ai microfoni di Radiosei, la prestigiosa firma del giornalismo italiano Mauro Mazza ha parlato del momento che la Lazio sta vivendo: "La Lazio ha mostrato una versione molto fragile di se stessa, la gara con la Juventus è quasi decisiva dal punto di vista della classifica e della psicologia. Se prevarrà la Lazio buona, a Torino la squadra di Inzaghi può vincere. Può e deve diventare la vera gara della rivalsa, in tal senso può essere un bene non aver giocato con il Torino. Comunque vada la questione rinvio e tribunali, la gara sarà recuperata, fa bene la Lazio a voler andare fino in fondo facendo valere i propri principi e ragioni. Dal punto di vista mediatico è evidente che Cairo stia facendo valere il proprio potere".