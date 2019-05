Memorial Fersini, la mamma di Mirko: "Ringrazio la Lazio e Inzaghi"

Un evento per ricordare Mirko Fersini, sempre presente accanto alla Lazio nella memoria e nel nome del campo in cui i biancocelesti si allenano a Formello. Il secondo Memorial in suo onore andato in scena ieri al Melli è stato toccante ma anche piacevole, come conferma la stessa mamma di Mirko, Katia Fersini, ai microfoni di Lazio Style Channel: “Ieri è stato un bel pomeriggio per voi a Formello con la Primavera e per noi al Melli perché abbiamo vissuto il secondo Memorial in memoria di mio figlio. È stato un bellissimo evento dove era presente Inzaghi, il Presidente ed anche la Coppa Italia. La signora Mezzaroma ha detto delle parole bellissime e ci ha onorato della sua presenza. Ci resta solo la memoria ed il ricordo di Mirko, questo tipo di manifestazioni mi riempiono di gioia, anche se la vita ha voluto tutto ciò. Mio figlio era un ragazzo allegro, felice, gioioso e sono contenta che tutti lo ricordino con affetto ed amore. Era un vero laziale, umile, faceva il suo lavoro con piacere e con dedizione, impegnandosi sempre al massimo. È stata una settimana speciale per tutta la Lazio, bellissimo che venga sempre ricordato in ogni momento e con questi eventi ed iniziative. Grazie a tutti, in particolare a Simone Inzaghi, al Presidente Lotito ed a tutta la Lazio, nulla è scontato nella vita, tutto quello che c’è e mi viene dato lo apprezzo con il cuore e ringrazio veramente tutti. Nonostante siano passati sette anni, Simone è sempre presente ed ancora si commuove. Ringrazio ancora veramente tutti”.

LAZIO, LE PAROLE DI INZAGHI SUL BOLOGNA

LAZIO, LE ULTIME DA FORMELLO

TORNA ALLA HOMEPAGE