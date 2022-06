Mertens, parole d’addio al Napoli: “Pensavo di restare, ma adesso…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dries Mertens fa finalmente chiarezza sul suo futuro. Durante il ritiro della nazionale belga, l'attaccante, in scadenza di contratto con il Napoli, ha parlato di ciò che accadrà da qui a poche settimane. Il 14 ha praticamente annunciato che non ci sarà nessun rinnovo con il club partenopeo e che è pronto per una nuova avventura. Queste le sue parole in conferenza stampa: "Voglio la scelta giusta. Voglio trovare un bel club. Sono calmo ma penso molto alla mia scelta del club. Pensavo di restare al Napoli. Strano che abbiano aspettato così tanto”. Per 'Ciro', cosi come lo chiamano a Napoli, non mancano di certo le offerte. Il folletto belga ha richieste oltreoceano, Brasile e Arabia Saudita su tutte, ma anche dall'Italia, con Lazio e Roma pronte al colpaccio a parametro zero.