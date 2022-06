Middlesbrough, presentate le nuove maglie: il testimonial è un ex Lazio! - VIDEO

Fonte: Twitter Middlesbrough

Un anno pazzo e indelebile quello trascorso dall'ex calciatore Fabrizio Ravanelli con la maglia del Middlesbrough nel lontano 1996: 33 presenze, 16 gol in campionato due finali raggiunte, Coppa di Lega e FA Cup, e una stagione che ha impresso per sempre il suo nome nella storia della società. Proprio per questo motivo il club ha deciso di scegliere proprio Penna Bianca come testimonial per le nuove divise della prossima stagione. Con un video pubblicato sui profili social ufficiali il Boro ha quindi presentato le nuove maglie con il volto, tra le tante, anche dell'ex Lazio.