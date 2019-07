Mihajlovic, i messaggi di affetto degli ex compagni della Lazio - FOTO

I problemi di salute di Sinisa Mihajlovic hanno scosso il mondo del calcio. Nelle prossime ore sono attese le sue parole per fare luce sulla situazione che, dalle prime indiscrezioni, sembra assolutamente seria. Nel frattempo sono arrivate tante testimonianze d'affetto da parte di addetti ai lavori ed ex compagni di squadra, a cominciare da quelli della Lazio. Dal ct della Nazionale, Roberto Mancini, all'allenatore della Primavera del Napoli, Roberto Baronio. "Sei troppo forte Sinisa, questo di fa un baffo e poi dobbiamo giocare a padel", ha scritto sul suo account Instagram il Mancio. Tutti fanno il tifo per Mihajlovic, alle prese con un'altra battaglia.

