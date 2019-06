Mihajlovic: “Mai contattato dalla Lazio. Roma? Non sono pronti per certe cose...”

Sinisa Mihajlovic ha detto 'no' alla Roma ed è rimasto a Bologna, pronto per un gran campionato: "Sono felice, altrimenti non avrei firmato. Il presidente Saputo è un tipo ambizioso, vogliamo lottare per un posto in Europa". Intervistato su Sky Sport, l'allenatore serbo ha svelato anche i retroscena che l'hanno portato a rifiutare la Roma. “Sono stato molto vicino ad allenare i giallorossi, poi ho capito che dal punto di vista ambientale loro non erano pronti per certe cose. Io lo ero, loro invece no. Quindi ho deciso di rifiutare. Posso anche andare a fare la guerra da solo contro tutti e perdere, ma stavolta no. Quindi ho deciso di non andare alla Roma, di ringraziare per l'offerta e rifiutare".

SUGGESTIONE LAZIO - "La Lazio non mi hai mai cercato”. I tifosi giallorossi gli imputavano il passato da biancoceleste, lo Scudetto del 2000 e i tanti anni trascorsi con la Lazio, che però non ha mai considerato Mihajlovic per la panchina. Neanche quest'anno: "Non sono mai stato vicino alla Lazio. Alleno da 10/12 anni, ho cambiato 7-8 squadre in Serie A, ma non sono mai stato vicino ai biancocelesti".

Pubblicato alle ore 00:29