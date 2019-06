Calciomercato Lazio, per la difesa si guarda in Germania: occhi su Vogt

Il calciomercato è periodo di rinnovamenti: cambiare per diventare più forti, la Lazio è pronta per iniziare un nuovo ciclo. Inzaghi è un fedele adepto del 3-5-2, modulo adottato a metà della sua prima stagione (intera) in biancoceleste e mai abbandonato per i successivi due anni e mezzo. A New York ha fatto qualche prova di 4-4-2, troppo poco per essere indizio di un cambio di strategia, ma indicativo di come in difesa qualcosa andrà rivisto. Per cambiare davvero, serve guardare dove mai - o quasi - si era poggiato lo sguardo prima d'ora. Bundesliga, Germania. Dal campionato tedesco alla Lazio sono passati davvero in pochi sotto la guida di Igli Tare, pronto a smentire il dato e a puntare direttamente da Hoffenheim - piccola frazione di Sinsheim - un rinforzo di peso per la difesa biancoceleste.

VOGT PER LA DIFESA - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Kevin Vogt è un profilo che stuzzicherebbe il ds albanese. Capitano dell'Hoffenheim dal 2017, dopo aver mancato la qualificazione in Europa League sarebbe pronto a lasciare il club. Bravo in fase di impostazione e jolly difensivo (può giocare centrale, come terzo di destra nei 3 o mediano davanti alla difesa) Vogt è abile in impostazione e abbastanza rapido nonostante i 194 cm d'altezza. A settembre compirà 28 anni, probabilmente un'età limite entro la quale la Lazio cercherà di mantenersi in questa campagna acquisti. Vogt piace, è un'alternativa alle già note piste che portano a Murillo, Biraschi e Bruno Viana, e dunque anche il tedesco rientra tra i papabili candidati a rinnovare la difesa biancoceleste.

