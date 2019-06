Lazio, Inzaghi lavora anche a New York: a cena 4-4-2 coi bicchieri - VIDEO

Inzaghi ha iniziato la sue vacanze dopo una stagione rovente. Eppure, di stare senza Lazio non ne vuole sapere. Infatti il mister piacentino si è recato al Lazio Club New York “Giorgio Chinaglia”, accolto con grande affetto dai presenti. Il calcio continua ad essere il suo primo pensiero, tanto che a cena ha deciso di dare lezioni di tattica utilizzando dei bicchieri. Su Instagram, il suo amico Francesco Panella ha riportato l’intera scena. Inzaghi ha prontamente disegnato un 4-4-2, spiegandone alcune caratteristiche. Niente 3-5-2 quindi, almeno a tavola. L’allenatore biancoceleste ha cominciato già a pensare alle mosse della futura stagione. Davanti a un piatto caldo e ad un buon bicchiere di vino comincia a prendere forma la nuova Lazio? Presto per dirlo, intanto Inzaghi si gode le sue vacanze.

