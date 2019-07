Mihajlovic, striscione a Roma: "Sinisa vinci la tua battaglia più importante"

Sinisa Mihajlovic ha iniziato la sua battaglia contro la leucemia. Il tecnico del Bologna ha annunciato in una conferenza stampa di essere ammalato e di essere pronto a combattere. Fin da subito il mondo del calcio e i tifosi di tutte le squadre non gli hanno fatto mancare il proprio appoggio. L'ex centrale della Lazio ha anche scritto una lettera per ringraziare tutti per la carica e l'affetto dimostratogli. Affetto e bene che continua a essere manifestato perché le figlie Virginia e Viktoria hanno postato su Instagram uno striscione che è stato affisso sotto la casa romana del mister. "Sinisa vinci la tua battaglia più importante" recita il messaggio. Le ragazze hanno ringraziato ancora definendo unici i sostenitori del papà. La battaglia alla leucemia è appena iniziata, ma i Mihajlovic e i loro fan sono prontissimi.

