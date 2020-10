Milan, buone notizie per Pioli: Duarte è guarito dal Covid

Arrivano buone nuova in casa Milan. Dopo Ibrahimovic infatti anche Leao Duarte è guarito in modo definitivo dal Covid. A riportarlo Sky Sport che ha confermato la presenza del difensore per i prossimi impegni dei rossoneri.

