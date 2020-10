Champions League, Lazio - Borussia Dortmund: dove vederla in tv e in streaming

Eccola, finalmente, la Champions League. Sembra già di sentirla quella musichetta che riesce ad emozionare chiunque e che alla Lazio mancava da tanti, troppi anni. Martedì sera però tornerà a suonare nello stadio Olimpico, in occasione di Lazio - Borussia Dortmund, la prima partita del girone F. Appuntamento alle ore 21.00 di martedì 20 ottobre. Sarà triste pensare che non ci sarà il pubblico a supportare la banda di Inzaghi nel giorno del ritorno nell'Europa che conta, ma la partita potrà essere seguita su Sky Sport, in diretta esclusiva su Sky Sport 1. In streaming, invece, si potranno utilizzare i servizi di Sky Go e Now Tv.