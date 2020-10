Lazio - Borussia Dortmund, il programma della vigilia delle due squadre

Si avvicina sempre di più il ritorno in Champions League della Lazio, giocatori e tifosi non vedono l'ora di ascoltare quella musica risuonare all'Olimpico - seppure tristemente quasi vuoto - per la prima giornata dei gironi contro il Borussia Dortmund. Per i biancocelesti è prevista una conferenza stampa a Formello oggi alle 15 a cui prenderanno parte Inzaghi e un giocatore, poi a seguire alle 16 allenamento con i primi 15 minuti aperti alla stampa. Il programma della vigilia del Borussia consiste in maniera simile in una conferenza del tecnico Favre e di un giocatore con rifinitura a seguire, che però si terranno ovviamente all'Olimpico.

