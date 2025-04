Milan, Conceicao si sfoga: "Ogni giorno voci sul nuovo allenatore. Sembra che..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il Milan cade in casa contro l'Atalanta per 0-1 e complica ulteriormente la rincorsa all'Europa. Nel post partita è intervenuto il tecnico rossonero Sergio Conceicao, il quale si è sfogato per il clima che c'è a Milanello e per le continue voci su un nuovo allenatore da giugno in poi. Ecco di seguito le sue parole riportate da TMW: "L'ambiente dopo aver vinto la Supercoppa è risultato meno positivo, si è cominciato subito a parlare della panchina: a me non cambia qualcosa, ho vinto qualcosina, sono da tanti anni nel calcio e la pressione mi dà motivazione. Arrivare in questo ambiente va bene ma la mancanza di rispetto no: alla fine facciamo i conti e vediamo da quanto il Milan non vince due titoli. Alla fine uno è giudicato per quello che ha fatto, nel mio caso sei mesi. Ogni giorno sento voci sul nuovo allenatore. Sembra che non ci sia nessuno qua. Non è che sono venuto da un altro pianeta, sono già 14 anni da allenatore. La pressione di vincere è buona e bella, quello che sto vivendo qua l'ho vissuto anche da calciatore".