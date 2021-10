Milan, Ibrahimovic: "Non so se i rossoneri saranno la mia ultima squadra"

Da un giocatore come Zlatan Ibrahimovic ci si può aspettare di tutto, anche che a 40 anni decida di continuare a giocare e perché no magari cambiando ancora squadra in futuro. A dirlo lui stesso a margine della premiazione in Francia per il "Telefoot": "Non so se i rossoneri saranno la mia ultima squadra, voglio giocare finché posso. Se dovessero decidere di mandarmi via quando sento che sono ancora in grado di andare avanti, potrei anche non fermarmi". Insomma, Zlatan mai banale.

