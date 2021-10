Lazio, Reina colpito da una monetina: l'Atalanta rischia il 3-0 a tavolino?

RASSEGNA STAMPA - Intorno al 90' la Curva Nord dell'Atalanta se l'è presa con Reina e ha cominciato a tirargli di tutto: nastri isolanti, accendini e anche una monetina, che ha colpito il portiere della Lazio in testa (ammonito anche per perdita di tempo). Episodio vergognoso che ora merita una sanzione del giudice sportivo. Secondo quanto si legge sulla rassegna di Radiosei, i fatti potrebbero (dovrebbero) portare quantomeno ad una squalifica del settore (se non dello stadio) e ad una multa. Non ci sarebbero invece gli estremi per la sconfitta a tavolino dell'Atalanta per 3-0 visto che Reina ha ripreso a giocare.

