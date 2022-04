Milan, il messaggio per Mihajlovic: "Forza, siamo con te!" - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Momento emozionante a San Siro poco prima del fischio d'inizio del match tra Milan e Bologna che chiude la 31esima giornata del campionato di Serie A. Il club ha voluto infatti inviare un messaggio speciale all'indirizzo di Sinisa Mihajlovic che non ha potuto seguire la squadra per sottoporsi alle cure per sconfiggere la leucemia che è tornata dopo due anni. "Forza Mihajlovic, la famiglia rossonera è con te!", questa la frase apparsa sui maxischermo dello stadio.