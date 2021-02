Milan, Krunic: "Il risultato di Inter - Lazio sarebbe stato diverso con la nostra vittoria"

In vista del derby di Milano, per i rossoneri è ancora tempo di analizzare l'ultima sconfitta contro lo Spezia. In particolare, Rade Krunic ne ha parlato nell'intervista rilasciata a Mozzartsport. Il centrocampista bosniaco si è espresso anche sulle "conseguenze" della disfatta della squadra di Pioli sullo spirito con cui, invece, l'Inter si è approcciata alla sfida contro la Lazio: "Sono convinto che contro la Lazio l'Inter avrebbe fallito se avessimo sconfitto lo Spezia. Hanno avuto una così grande opportunità di sorpassarci che non potevano perdere questa occasione. Ma ovviamente c'è molto da giocare ancora".

Italia, Mancini ha un'arma in più in difesa: Toloi è convocabile dopo aver ricevuto la cittadinanza

Bayern Monaco, Flick perde un titolare per covid: il calciatore salterà la sfida con la Lazio

TORNA ALLA HOMEPAGE