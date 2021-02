Italia, Mancini ha un'arma in più in difesa: Toloi è convocabile dopo aver ricevuto la cittadinanza

Rafael Toloi è ufficialmente un calciatore utilizzabile da Roberto Mancini nella Nazionale italiana. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il difensore dell'Atalanta, originario del Brasile, ha ricevuto la cittadinanza tricolore e la FIFA ha accettato la richiesta della FIGC. Gli Azzurri sono ben coperti in difesa (i titolari al centro dovebbero essere i due juventini Bonucci e Chiellini, con il laziale Acerbi prima riserva e, a seguire, il milanista Romagnoli e l'interista Bastoni), ma il suo innesto può essere molto importante per il prossimo Europeo.