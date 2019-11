Milan - Lazio, As critica Theo Hernandez: la risposta del rossonero - FOTO

La Lazio si concentra sulla partita contro il Celtic, con sullo sfondo l'impresa di San Siro. Il gol di Correa ha scatenato l'euforia biancoceleste e rigettato l'ambiente Milan in una crisi profonda. L'arrivo di Pioli al posto di Giampaolo non ha migliorato la situazione, anzi addirittura la media si è ulteriormente abbassata. Una delle poche note positive sono le prestazioni dignitose di Theo Hernandez, che però è entrato nel mirino di As. Sul profilo Twitter del quotidiano spagnolo è andato in scena un botta e risposta curioso. As ha rimproverato la mancata copertura sul 2-1 di Correa, paventando un fastidio da parte del Milan. Il terzino sinistro ha risposta in maniera molto netta: "Chi ha pubblicato questo post li aveva gli occhiali? O ha dimenticato di indossarli".

LAZIO, UFFICIALE LA DATA E L'ORARIO DELLA SUPERCOPPA

LAZIO, NESSUNO COME CORREA E IMMOBILE IN EUROPA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE