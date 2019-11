Milan - Lazio, nessuna conferenza stampa di vigilia per Pioli

Mancano poco più di quarantotto ore al fischio d’inizio di Milan-Lazio, posticipo dell’undicesima giornata di Serie A. La vittoria di ieri sera dei rossoneri sulla Spal non ha spazzato via completamente le polemiche che, in un momento di difficoltà, non hanno risparmiato la squadra di Stefano Pioli. L’allenatore, che domenica avrà di fronte sé la sua ex squadra, non interverrà in conferenza stampa, bensì rilascerà solamente alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del Milan. A riportarlo, il sito web del club.

